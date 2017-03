The following instruments on XETRA do have their last trading day on15.03.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am15.03.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A0LPYW7 VORARLBG L.H. 07/17 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4T184 DZ BANK IS.A473 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1JKP1 DZ BANK IS.E.8180 VAR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1JR05 DZ BANK IS.A205 VAR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NLB2HY8 NORDLB OPF S.1423 VAR MTN BD00 BON EUR NCA NDBE XFRA US65557HAB87 NORDEA BK 12/17 MTN REGS BD00 BON USD NCA XFRA AU3CB0191294 RBS PLC 2022 MTN BD01 BON AUD NCA XFRA DE000BLB0SD7 BAY.LDSBK.IS 13/17 BD01 BON EUR NCA XFRA FR0010449355 CADES 07/17 MTN BD01 BON MXN NCA XFRA GB00BD3H2N59 ETHIKA FIN. 17/22 MTN BD01 BON GBP NCA XFRA US718172AN93 PHILIP MORRIS INTL 12/17 BD01 BON USD NCA VODA XFRA US92857WAX83 VODAFONE GRP 12/17 BD01 BON USD NCA XFRA XS0758309396 OP YRITYSPANKKI 12/17 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS0906046270 GE CAP.AUSTR.FDG 13/17MTN BD01 BON AUD NCA XFRA DE000LB0EH56 LBBW SAFE ANL.CAP 17 AGR BD02 BON EUR NCA XFRA HK0000182961 CHINA DEV.BK 2017 MTN BD02 BON CNY NCA XFRA USY3815NSJ19 HYUNDAI CAP.SVCS 14/17FLR BD02 BON USD NCA XFRA XS0266758555 MELLON CAP. III 06/66 FLR BD02 BON GBP NCA B9AA XFRA XS0266971745 BBVA INTL UNIP.06/UND.FLR BD02 BON EUR NCA XFRA XS0282613651 COBA FIN.+COV.B.07/17 FLR BD02 BON USD NCA XFRA XS0287158629 GENERAL ELEC.07/17MTN FLR BD02 BON USD NCA XFRA XS0290587509 GENERAL ELEC.07/17FLR MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS0292530309 ROSNEFT FINAN. 07/17 REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS0418193917 LIBANON 09/17 MTN BD02 BON USD N