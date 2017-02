The following instruments on XETRA do have their last trading day on15.02.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am15.02.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA X15A XFRA AT0000A0G215 EGGER HOLZWERKSTOF. 10-17 BD00 BON EUR NCA OETF XFRA AT0000A0GLY4 OESTERR. 10/17 144A MTN BD00 BON EUR NCA XFRA AU000WBCHAW3 WESTPAC BKG 2017 FLR BD00 BON AUD NCA XFRA AU000WBCHAX1 WESTPAC BKG 2017 BD00 BON AUD NCA HLBA XFRA CH0028945605 LAFARGEHOLCIM 07-17 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000A0KPR95 IN.BK.BERLIN IS S.28 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A0SMAQ1 WUESTENR.BANK PF.1025 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A1X3LY7 DT.PFBR.BANK PF.R.15219 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0BYD4 DEKABANK DGZ IHS.S.6983 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK9FT01 DEKABANK DGZ IHS.S.6428 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK9FTU0 DEKABANK DGZ IHS.S.6422 BD00 BON EUR NCA XFRA AU3SG0000367 NSW TREASURY CORP. 2017 BD01 BON AUD NCA XFRA DE000HSH4W71 HSH NORDBANK FZ 2 15/17 BD01 BON EUR NCA XFRA FR0011164888 VINCI S.A. 11/17 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA USU42832AE29 HP ENTERPRISE 15/20 REGS BD01 BON USD NCA XFRA XS0073359548 SCOTT.PWR UK 97/17 BD01 BON GBP NCA 8EXA XFRA XS0286175699 EXPORT-IMPORT BK 07/17 BD01 BON EUR NCA 7B8L XFRA FR0010160440 BPCE S.A. 05-17 BD02 BON EUR NCA XFRA XS0413806596 SIEMENS FINANC. 09/17 MTN BD02 BON EUR N