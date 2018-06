The following instruments on XETRA do have their last trading day on14.06.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am14.06.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT0000A10H51 ERSTE GP BNK AG 13-18 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA AU3FN0017612 A.N.Z. BKG GRP 2023 FLR BD00 BON AUD NCA XFRA CH0025633717 GENERAL ELECT. 06-18 MTN BD00 BON CHF NCA XFRA CH0212937228 STE GENERALE 13-18 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000A1ZG0Q3 SANTDR CONS.FIN.14/18 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BRL7356 NORDLB IS. 08/18 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB0TJZ1 LBBW IHS 13/18 BD00 BON EUR NCA XFRA SE0005703550 SWEDEN 14-25 FLR 3109 BD00 BON SEK NCA XFRA USU55378AA82 MOODY'S 17/23 REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS0906516256 STADSHYPOTEK 13/18 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1078030928 GE CAP.EURO.F.14/18FLRMTN BD02 BON EUR NCA E5BR XFRA XS1136802615 EIB EUR.INV.BK 14/18 MTN BD02 BON BRL NCA XFRA XS1249382018 KOREA DEV.BK 15/18 BD02 BON CNY NCA XFRA XS1533922933 POLYUS FINANCE 17/23 BD02 BON USD NCA XF95 XFRA LU0012197405 GAM M.B.-SW.FR.BD B FD00 EQU EUR NCA JB4A XFRA LU0012197660 GAM M.B.- EURO BOND B FD00 EQU EUR NCA JB4B XFRA LU0012197744 GAM M.B.- EURO BOND A FD00 EQU EUR NCA JB4E XFRA LU0100842532 GAM M.B.-EUR.GOV.BD A FD00 EQU EUR NCA JB4F XFRA LU0100842615 GAM M.B.-EUR.GOV.BD B FD00 EQU EUR N