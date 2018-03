The following instruments on XETRA do have their last trading day on14.03.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am14.03.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA XS0905643408 WHEELOCK FIN. 13/18 MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS0906410187 B.N.G. 13/18 MTN REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS0906452346 GOETEBORG 13/18 MTN BD02 BON SEK NCA XFRA XS1111087224 EUR. BK REC.DEV.14/18 MTN BD02 BON INR NCA XFRA XS1198095686 EASTERN CREAT.II 15/18MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1202237712 ICBCILL FIN.CO. 15/18 BD02 BON USD N