The following instruments on XETRA do have their last trading day on13.11.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am13.11.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000CZ40K23 COMMERZBANK 15/17 VAR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2BB7 LB.HESS.-THR.INFL.11/2011 BD00 BON EUR NCA XFRA AT0000A0V628 ERSTE GP BNK 12-17FLR MTN BD01 BON EUR NCA XFRA DE000BLB4YH8 BAY.LDSBK.OPF. BD01 BON EUR NCA CCCH XFRA US191216BX72 COCA-COLA CO. 16/17 FLR BD01 BON USD NCA XFRA US595112BJ10 MICRON TECHN. 16/23 BD01 BON USD NCA XFRA US893830AK59 TRANSOCEAN 02/18 BD01 BON USD NCA XFRA US893830AS85 TRANSOCEAN 07/18 BD01 BON USD NCA XFRA US912796MC06 US TREASURY BILL 11/16/17 BD01 BON USD NCA MTEA XFRA USU5933LAC55 MICRON TECHN. 15/23 REGS BD01 BON USD NCA XFRA XS0853807377 RABOBK NEDERLD 12/17 MTN BD01 BON NZD NCA Z42A XFRA XS0253262025 RZB FIN.(JE)IV 06/UND.FLR BD02 BON EUR NCA XFRA XS1303458084 K.F.W.ANL.V.15/2017 DL BD02 BON USD N