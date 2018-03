The following instruments on XETRA do have their last trading day on12.03.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am12.03.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA FR0010371427 REP. FSE OAT/PRINCIP.2038 BD01 BON EUR NCA XFRA FR0010372060 REP. FSE OAT/STRIP10.2035 BD01 BON EUR NCA NLBY XFRA NL0000102788 NEDERLD 15.01.37 PRIN. BD01 BON EUR NCA NLAK XFRA NL0000103000 NEDERLD 15.01.23 PRIN. BD01 BON EUR NCA NLA0 XFRA NL0000103265 NEDERLD 15.01.19 STRIP BD01 BON EUR NCA NLBC XFRA NL0000103273 NEDERLD 15.01.20 STRIP BD01 BON EUR NCA NLBD XFRA NL0000103281 NEDERLD 15.01.21 STRIP BD01 BON EUR NCA NLBE XFRA NL0000103299 NEDERLD 15.01.22 STRIP BD01 BON EUR NCA NLBJ XFRA NL0000103315 NEDERLD 15.01.24 STRIP BD01 BON EUR NCA NLBS XFRA NL0000103364 NEDERLD 15.01.28 STRIP BD01 BON EUR NCA NLBH XFRA NL0000103455 NEDERLD 15.01.28 PRIN. BD01 BON EUR NCA NLB5 XFRA NL0006227324 NEDERLD 15.07.18 PRIN. BD01 BON EUR NCA NLB9 XFRA NL0009086206 NEDERLD 15.07.19 PRIN. BD01 BON EUR NCA NLB7 XFRA NL0009363753 NEDERLD 15.07.20 PRIN. BD01 BON EUR NCA NL1A XFRA NL0009446608 NEDERLD 15.01.42 PRIN. BD01 BON EUR NCA XFRA US00828EAU38 AFR. DEV. BK 13/18 MTN BD01 BON USD NCA XFRA US35671DBD66 FREEPORT-MCMORAN 2018 BD01 BON USD NCA XFRA US416515AU83 HARTFORD F.SVCS GRP 2018 BD01 BON USD NCA XFRA US45687AAA07 INGERSOLL-RD GL.HLDG 2018 BD01 BON USD NCA XFRA US4581X0BZ00 INTER-AMER.DEV.BK 13/18 BD01 BON USD NCA KW5W XFRA US500769CR31 K.F.W.ANL.V.08/2018 DL BD01 BON USD NCA XFRA US532457AX68 ELI LILLY 03/18 BD01 BON USD NCA MPNF XFRA US56585AAK88 MARATHON PETR. 15/18 BD01 BON USD NCA MDTE XFRA US585055BQ86 MEDTRONIC 2018 BD01 BON USD N