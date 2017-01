The following instruments on XETRA do have their last trading day on12.01.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am12.01.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0187673642 UBS AG JERSEY 12-17 FLR BD00 BON PLN NCA XFRA DE000A1EV8M1 SAARLAND LO.R.2 11/17 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A1MA9B7 MECKLENB.-VORP.SA12A1 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DB7XNU1 DT.BANK MTN 12/17 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1JQ30 DZ BANK IS.C38 13/17 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LBB5929 LBB IS.S.796 VAR BD01 BON EUR NCA XFRA HK0000098753 AGRICUL. DEV. BK CH 2017 BD01 BON CNY NCA XFRA US105756BM14 BRAZIL 06/17 BD01 BON USD NCA XFRA US298785EA05 EIB EUR.INV.BK 07/17 BD01 BON USD NCA FMYA XFRA US345397WN98 FORD MOTOR CRED. 13/17 BD01 BON USD NCA YEAX XFRA US500769BY90 K.F.W.ANL.V.07/2017 DL BD01 BON USD NCA UNHC XFRA US91324PCJ93 UNITEDHEALTH GRP 15/17FLR BD01 BON USD NCA N8EQ XFRA XS0731657846 NED.WATERSCH. 12/17 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS1014854639 RABOBK NEDERLD 14/17 MTN BD01 BON TRY NCA 3KMB XFRA XS1015893404 KOMMUNEKREDIT 14/17 MTN BD01 BON USD NCA XFRA CA172967DX65 CITIGROUP INC. 2017 BD02 BON CAD NCA KPNC XFRA XS0275164084 KON. KPN 06/17 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS0282583722 MORGAN STANLEY 07/17 FLR BD02 BON EUR NCA XFRA XS0875844374 NRW.BANK MTI 13/17 LS BD02 BON GBP NCA XFRA XS1207638732 HUNTSMAN INTL 15/25 REGS BD02 BON EUR NCA WA8Y XFRA LU0214897356 ODDO C.-GL.H.YI.BD CREO FD00 EQU EUR N