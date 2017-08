The following instruments on XETRA do have their last trading day on11.08.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am11.08.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA KHB1 XFRA DE000A1TNG90 KARLIE GROUP 13/21 BD00 BON EUR NCA SI9F XFRA DE000A1G0WA1 SIEMENS FINANC. 12/17 WW BD01 BON USD NCA SI9G XFRA DE000A1G0WB9 SIEMENS FINANC. 12/17 XW BD01 BON USD NCA XFRA DE000HSH30F3 HSH NORDBANK IS 12/17 BD01 BON EUR NCA XFRA XS0817659526 KRED.F.WIED.12/17 MTN ND BD01 BON NZD NCA XFRA AU3FN0019899 A.N.Z. BKG GRP 2017 FLR BD02 BON AUD NCA XFRA CA46625HFD76 JPMORGAN CHASE 2021 MTN BD02 BON CAD NCA SI9S XFRA DE000A17D8L7 SIEMENS FINANC. 12/17 WW BD02 BON USD N