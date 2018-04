The following instruments on XETRA do have their last trading day on11.04.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am11.04.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CA68323AER10 ONTARIO PROV. 2025 BD00 BON CAD NCA XFRA CH0043140794 CAISSE D DEPOTS E.C.08-18 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000A1RQCN5 HESSEN SCHA.15/18 BD00 BON EUR NCA DSQA XFRA DE000A1ZW6U2 DT.STUDENTEN WOHN 15/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HSH3WU8 HSH NORDBANK IS 12/18 BD00 BON EUR NCA VVDP XFRA FR0011391820 VEOLIA ENVIR. 13/UND.FLR BD00 BON EUR NCA VVDN XFRA FR0011391838 VEOLIA ENVIR. 13/UND.FLR BD00 BON GBP NCA XFRA US24702RAE18 DELL INC. 2018 BD00 BON USD NCA BL53 XFRA DE0001030534 BUNDOBL.V.11/18 INFL.LKD BD01 BON EUR YCA XFRA DE000BLB03M7 BAY.LDSBK.IS 13/18 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NRW12M6 LAND NRW SCHATZ08R856 BD01 BON EUR NCA NL1K XFRA NL0011005137 NEDERLD 15-18 BD01 BON EUR NCA XFRA US14912L3U33 CATERP.FIN.SER. 2018 MTN BD01 BON USD NCA XFRA US574599AR75 MASCO CORP. 2018 BD01 BON USD NCA XFRA US62944BBU70 B.N.G. 2020 MTN 144A BD01 BON USD NCA XFRA US68389XAC92 ORACLE 2018 BD01 BON USD NCA XFRA USP07785AF85 BCO BMG 11/18 REGS BD01 BON USD NCA XFRA XS0085985256 DT.BANK 98/18ZO BD01 BON ZAR NCA EF8F XFRA EU000A1G0BB2 EFSF 13/18 MTN BD02 BON EUR NCA 7DGA XFRA US256677AB15 DOLLAR GENERAL 13/18 BD02 BON USD NCA XFRA US459745GP45 INTL LEASE FIN. 13/18 BD02 BON USD NCA XFRA US61166WAF86 MONSANTO 2018 BD02 BON USD NCA XFRA US744320AK85 PRUDENTIAL FINL 08/68 FLR BD02 BON USD NCA XFRA US912828K254 US TREASURY 2018 BD02 BON USD N