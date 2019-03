The following instruments on XETRA do have their last trading day on11.03.2019Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am11.03.2019TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AU000WBCHBD1 WESTPAC BKG 2024 FLR BD00 BON AUD NCA 5F50 XFRA DE000A11QBN9 FMS WERTMGMT MTN 14/19 BD00 BON EUR NCA BE0P XFRA DE000A1MLYD2 BERLIN, LAND LSA12/19A378 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000CZ40K31 COBA 15/19 S.854 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NLB1KX6 NORDLB IS.S.1658 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NRW0EG5 LAND NRW SCH.R.1187 VAR BD01 BON EUR NCA 2SGC XFRA FR0011215516 SOC.GEN.SFH 12/19 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5LP9 LB.HESS.THR.CARRARA03J/18 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5LR5 LB.HESS.THR.CARRARA03L/18 BD02 BON EUR NCA XFRA US80283LAK98 SANTANDER UK 16/19 BD02 BON USD NCA A2B7 XFRA XS1041493757 ABN AMRO BANK 14/19 MTN BD02 BON NOK NCA XFRA XS1378790262 BK OF ENGLD 16/19MTN REGS BD02 BON USD NCA XFRA US912796RB77 US TREASURY BILL 2019 ZO BD03 BON USD N