The following instruments on XETRA do have their last trading day on11.01.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am11.01.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0111461312 LANDWIRT.R.BK 10/17SF MTN BD00 BON CHF NCA XFRA DE000A1A6DU2 WESTDT.IMMOB.BK.PF 10/17 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB62M3 BAY.LDSBK.IS.S.30708 VAR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1J790 DZ BANK IS.A432 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1J8A8 DZ BANK IS.A433 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1JQ14 DZ BANK IS.A175 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB1XJ6 LB.HESS.THR.CARRARA01I/15 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000RLP0249 RHEINL.PF.SCHATZ.12/17VAR BD00 BON EUR NCA NLA3 XFRA NL0009819671 NEDERLD 11-17 BD00 BON EUR NCA XFRA USC98874AG26 GLENCORE FIN. (CA) 07/17 BD00 BON USD NCA XFRA USF7061BAM21 PERNOD-RICARD 12/17 REGS BD00 BON USD NCA XFRA XS0648400702 KOOKMIN BANK 11/17 MTN BD00 BON USD NCA XFRA XS0875628165 KRED.F.WIED.13/17 MTN TN BD00 BON TRY NCA BYEE XFRA DE0001053221 BAYERN SA 07/17S103 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB1XG2 LB.HESS.THR.CARRARA01G/15 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NRW1Z21 LAND NRW SCHATZ06R771 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000RLP0256 RHEINL.PF.SCHATZ.12/17VAR BD01 BON EUR NCA VVDG XFRA FR0010397927 VEOLIA ENVIRONN.06/17 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA HK0000179140 CHINA ELECT.CORP. 14/17 BD01 BON CNY NCA NLAY XFRA NL0000103240 NEDERLD 15.01.17 STRIP BD01 BON EUR NCA XFRA US20030NAP69 COMCAST 06/17 BD01 BON USD NCA XFRA US316773CF55 FIFTH THIRD B. 06/17 BD01 BON USD NCA XFRA US38141GEU40 GOLDMAN SACHS GRP 2017 BD01 BON USD NCA PFEE XFRA US717081DD29 PFIZER INC. 13/17 BD01 BON USD N