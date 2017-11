The following instruments on XETRA do have their last trading day on10.11.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am10.11.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA B2N4 XFRA XS0558847579 B.N.G. 10/17 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS0558893094 HSBC BANK 10/17 MTN BD02 BON EUR NCA KE8B XFRA XS1405784288 INOVYN FIN. PLC 2021 REGS BD02 BON EUR NCA UFGA XFRA ES06189009A2 FERROVIAL S.A. -ANR.- EQ00 EQU EUR NCA AFRF XFRA FR0011453463 AIR FRANCE-KLM 13-23 CV EQ00 EQU EUR N