The following instruments on XETRA do have their last trading day on10.11.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am10.11.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT0000A106Y7 ERSTE GP BNK AG 13-17 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA AU3CB0201838 TELSTRA CORP. 2017 MTN BD00 BON AUD NCA XFRA CH0023194373 PFBK SCHW.HYP. 05-17 396 BD00 BON CHF NCA XFRA CH0118882353 NORGES STATSBAN.10-17 MTN BD00 BON CHF NCA XFRA DE000DHY2790 DT.HYP.BK.MTN.IS.279 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK8AFF3 DEKABANK DGZ IHS.S.6250 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HV2D9M6 UC-HVB 1320 VAR BD00 BON EUR NCA XFRA US02364WAN56 AMERICA MOVIL 07/17 BD00 BON USD NCA XFRA BE6272861657 ONTEX GROUP 14/21 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DK0JAK2 DEKA USD FESTZINS 16/17 BD01 BON USD NCA D3DL XFRA DK0009921942 DANSKE STAT 2017 BD01 BON DKK NCA XFRA FR0010962134 AUCHAN HOLDING 10/17 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA US20030NAU54 COMCAST 07/17 BD01 BON USD NCA XFRA US907818CZ96 UNION PACIFIC 2017 BD01 BON USD NCA XFRA US912828HH67 US TREASURY 2017 BD01 BON USD NCA XFRA US912833KP40 US TR.STRIPS11/15/2017INT BD01 BON USD NCA XFRA DE000HSH3UL1 HSH NH REALZINS 2/2011 BD02 BON EUR NCA CHVA XFRA US166764AL42 CHEVRON 14/17 BD02 BON USD NCA GCP7 XFRA US36962G3M40 GENERAL ELECT.07/67 FLR BD02 BON USD NCA XFRA US459058EM17 WORLD BK 15/17 BD02 BON USD NCA XFRA US594918AP95 MICROSOFT 12/17 BD02 BON USD NCA XFRA US912828G203 US TREASURY 2017 BD02 BON USD NCA RWED XFRA XS0158243013 RWE MTN 02/17 VAR BD02 BON EUR NCA XFRA XS0558774161 OVERS.-CHIN.BKG.10/22 FLR BD02 BON USD N