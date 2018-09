The following instruments on XETRA do have their last trading day on10.09.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am10.09.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA DAA4 XFRA DE000A185WC9 VONOVIA FINANCE 16/18 FLR BD00 BON EUR NCA NW6E XFRA DE000NRW0EJ9 LAND NRW SCHATZ12R1189 BD01 BON EUR NCA YEAB XFRA US500769HG21 K.F.W.ANL.V.17/2018 DL BD01 BON USD NCA XFRA US912796NV77 US TREASURY BILL 09/13/18 BD02 BON USD NCA XFRA XS0964155674 SWED.EXP.CRED. 13/18 MTN BD02 BON MXN NCA EVKD XFRA XS1488370740 HENKEL 16/18 MTN BD02 BON EUR N