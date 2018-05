The following instruments on XETRA do have their last trading day on10.05.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am10.05.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA US984121BW26 XEROX CORP. 2018 BD01 BON USD NCA XFRA USG463NBBT99 HSBC BANK 13/18 REGS BD01 BON USD NCA XFRA US298785GU41 EIB EUR.INV.BK 15/18 BD02 BON USD NCA XFRA US37045XAJ54 GM FINANCIAL 2018 BD02 BON USD NCA XFRA US46625HJL50 JPMORGAN CHASE 13/18 BD02 BON USD NCA NDBK XFRA US65557HAG74 NORDEA BK 13/18 MTN REGS BD02 BON USD NCA XFRA US761713AW64 REYNOLDS AMERIC. 12/42 BD02 BON USD NCA XFRA US85375CAX92 CALATLANTIC GROUP 2018 BD02 BON USD NCA XFRA US85771PAJ12 STATOIL ASA 13/18 BD02 BON USD NCA XFRA US912828XA31 US TREASURY 2018 BD02 BON USD NCA 0S6M XFRA USP8719AAA36 SMU 13/20 REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS0357730299 DEPFA ACS BK 08/18 MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS0929021375 IT 13/18 BD02 BON CNY NCA XFRA XS0929189552 B.N.G. 13/18 FLR MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS0932218935 NETWORK R.I.FIN.13/18 MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS1100299855 EXPORT-IMPORT BK 14/18MTN BD02 BON IDR NCA 0SED XFRA XS1231271294 SWEDEN,KINGDOM 15/18 REGS BD02 BON USD NCA ZZWC XFRA XS1232125416 UBS AG LONDON 15/18 MTN BD02 BON EUR NCA SQX XFRA AU000000SRX1 SIRTEX MEDICAL LTD. EQ00 EQU EUR N