The following instruments on XETRA do have their last trading day on10.05.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am10.05.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0184250261 POLEN 12-18 MTN BD00 BON CHF NCA Y1AA XFRA DE000A0TU305 DT.BK CAP.TR.IV 08/UND. BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A0Z2N17 SPK.VERBAND IS 09/18 R.5 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A1EMEX7 DG HYP PF.R.1079 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A1R06L6 BERLIN, LAND LSA13/18A400 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HBE1PR4 COBA OPF E82444 VAR BD00 BON EUR NCA XFRA US172967ET43 CITIGROUP INC 2018 FLR BD00 BON USD NCA XFRA US345397VT77 FORD MOTOR CRED. 2018 BD00 BON USD NCA BA4A XFRA DE0001143766 BUNDANL. KPS 15.5.18 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NRW12Q7 LAND NRW SCHATZ08R859 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000WLB9B37 LBHT OPF MTN 09/18 BD01 BON EUR NCA XFRA US00206RAM43 AT + T 08/18 BD01 BON USD NCA XFRA US020002AH49 ALLSTATE CORP. 2018 BD01 BON USD NCA XFRA US060505DT81 BANK AMERI. UND.FLR M BD01 BON USD NCA XFRA US084664BE04 BERKSHIRE HATH. FIN. 2018 BD01 BON USD NCA XFRA US171232AR24 CHUBB INA HLDGS 2018 BD01 BON USD NCA XFRA US172967ES69 CITIGROUP INC. 2018 BD01 BON USD NCA XFRA US20030NAW11 COMCAST 2018 BD01 BON USD NCA XFRA US377372AD98 GLAXOSMITHKLINE CAP.2018 BD01 BON USD NCA XFRA US85771PAM41 STATOIL ASA 13/18 FLR BD01 BON USD NCA XFRA US89417EAE95 TRAVELERS COS INC. 2018 BD01 BON USD NCA XFRA US912810EA26 US TREASURY 2018 15.05 BD01 BON USD NCA XFRA US912828HZ65 US TREASURY 2018 BD01 BON USD NCA XFRA US912833KR06 US STRIPS GEN.IN. 5/15/18 BD01 BON USD N