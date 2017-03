The following instruments on XETRA do have their last trading day on10.03.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am10.03.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT0000A0ZFA6 ERSTE GP BNK AG 13-17 MTN BD00 BON AUD NCA XFRA AT0000A0ZFV2 ERSTE GP BNK AG 13-17 MTN BD00 BON TRY NCA XFRA CH0020669583 KOMMUNALKRED.05-17 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000A0A3UV2 AAREAL BANK IS.131 VAR BD00 BON EUR NCA TN5A XFRA DE000A0NKNC9 THUERINGEN LS S.2007/1 BD00 BON EUR NCA SRAA XFRA DE000A1TM7E4 STRENESSE AG ANL13/17 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HV2AFP8 UC-HVB MTI S.1685 BD00 BON EUR NCA WF1C XFRA DE000WGFH083 WGF ANL.11/UNL. BD00 BON EUR NCA XFRA US406216AX91 HALLIBURTON 2019 BD00 BON USD NCA XFRA US4581X0BV95 INTER-AMER.DEV.BK12/17MTN BD00 BON USD NCA BE0R XFRA DE000A1R06R3 BERLIN, LAND LSA13/17A405 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DK8AH84 DEKABANK DGZ IHS.6313 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000WGFH059 WGF ANL.09/UNL. BD01 BON EUR NCA PERC XFRA FR0011022110 PERNOD-RICARD 11/17 BD01 BON EUR NCA XFRA US00828EAP43 AFR. DEV. BK 12/17 MTN BD01 BON USD NCA XFRA US023551AF16 HESS CORP. 2029 BD01 BON USD NCA 9A9C XFRA US045167CC57 ASIAN DEV. BK 12/17 MTN BD01 BON USD NCA XFRA US06050TKN18 BK OF AMER.NA 2017 MTN BD01 BON USD NCA XFRA US22160KAC99 COSTCO WHOLE 2017 BD01 BON USD NCA XFRA US24422ERN12 DEERE -JOHN- CAP.2017 MTN BD01 BON USD NCA XFRA US298785FU59 EIB EUR.INV.BK 12/17 BD01 BON USD NCA XFRA US30231GAA04 EXXON MOBIL CORP. 14/17 BD01 BON USD NCA XFRA US416515AT11 HARTFORD F.SVCS GRP 2017 BD01 BON USD NCA XFRA US532457BB30 LILLY (ELI) 2017 BD01 BON USD N