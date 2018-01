The following instruments on XETRA do have their last trading day on10.01.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am10.01.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA OETC XFRA AT0000385745 AUSTRIA 03/18 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A12UF39 IKB DT.IND.BK.MTN 15/18 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A13SWA4 DT.PFBR.BANK MTN.35251 BD00 BON EUR NCA ARLH XFRA DE000AAR0157 AAREAL BANK MTN.HPF.S.167 BD00 BON EUR NCA NLBK XFRA NL0010200606 NEDERLD 12-18 BD00 BON EUR NCA XFRA US21987AAB61 ITAU CORPBANCA 13/18 BD00 BON USD NCA XFRA US89153UAE10 TOTAL CAP.CA. 13/18 BD00 BON USD NCA XFRA USF0183JHN49 AIR LIQUIDE FIN.16/21REGS BD00 BON USD NCA XFRA USF0183JHP96 AIR LIQUIDE FIN.16/23REGS BD00 BON USD NCA XFRA USF0183JHR52 AIR LIQUIDE FIN.16/46REGS BD00 BON USD NCA XFRA USG04586AK28 ARDAGH P.FIN./H.16/24REGS BD00 BON USD NCA XFRA USK0479SAC28 A.P. MOEL-MAER. 14/24REGS BD00 BON USD NCA XFRA USN22038AD03 CONSTELLIUM 17/25 REGS BD00 BON USD NCA XFRA USU0207AAB18 ALTICE US F.I 16/26 REGS BD00 BON USD NCA XFRA XS0872706881 EIB EUR.INV.BK 13/18 MTN BD00 BON GBP NCA A2B0 XFRA XS0873667744 ABN AMRO BANK 13/18 MTN BD00 BON AUD NCA A2YW XFRA XS0873691884 SANTANDER UK 13/18 MTN BD00 BON EUR NCA A2BY XFRA XS0874834525 ABN AMRO BANK 13/18 MTN BD00 BON NOK NCA DPFA XFRA DE0001617561 DT.PFBR.BANK OPF. 573 BD01 BON EUR NCA XFRA DE0001735900 LAND NRW SCHA.R.330 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DK0BSV8 DEKABANK DGZ IHS.S.7058 BD01 BON EUR NCA NLAZ XFRA NL0000103257 NEDERLD 15.01.18 STRIP BD01 BON EUR NCA XFRA US00206RCW07 AT + T 2018 BD01 BON USD NCA AVLB XFRA US00912XAP96 AIR LEASE 14/18 BD01 BON USD N