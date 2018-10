The following instruments on XETRA do have their last trading day on09.10.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am09.10.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0022723404 BUNDESIMMOBILIENGES.05/18 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000LBB38Q4 LBB PF.S.440 BD00 BON EUR NCA XFRA FR0010948257 AIR LIQUIDE 10/18 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA USU96217AA99 WEWORK COMP. 18/25 REGS BD01 BON USD NCA BO67 XFRA DE0001141679 BUNDESOBL.V.13/18 S.167 BD02 BON EUR YCA XFRA USU16353AA91 CHENIERE EN.PAR.17/25REGS BD02 BON USD N