The following instruments on XETRA do have their last trading day on09.06.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am09.06.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0030983685 BP CAP.MKTS 07-17 MTN BD00 BON CHF NCA XFRA CH0130420539 OESTERR. K.BK 11-17 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000A0N3J59 DG HYP OE.PF.R.1058 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK97RL5 DEKABANK DGZ IHS.S.6639 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000EH092M0 COBA MTN S.2195 VAR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LBB3825 LBB PF.S.452 BD00 BON EUR NCA XFRA XS0783935488 TELENET FIN.V 12/22 REGS BD00 BON EUR NCA XFRA US903293AS74 USG CORP. 07/18 BD01 BON USD NCA XFRA USG59301AB01 MELCO RESORT.F.13/21 REGS BD01 BON USD NCA XFRA RU000A0JRJU8 RUSSIAN FED. 11-17 BD02 BON RUB NCA 3XHA XFRA XS0303478118 HYPO REAL ES.TR.I 07/UND. BD02 BON EUR NCA XFRA XS0305384124 KROAT.ENTW.BK (HBOR)07/17 BD02 BON EUR N