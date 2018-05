The following instruments on XETRA do have their last trading day on09.05.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am09.05.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT0000A133V7 ERSTE GP BNK 13-18 1214 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BRL9345 NORDLB IS. 14/18 VAR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HSH4MQ5 HSH NORDBANK WELT 13/18 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LBW64U8 LBBW IS.R.7183 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NWB15H3 NRW.BANK IS.A.15H 12/18 BD00 BON EUR NCA XFRA US00287YAN94 ABBVIE 15/18 BD00 BON USD NCA XFRA USC42970AC47 HARVEST OPER. 13/18 REGS BD00 BON USD NCA XFRA DE0001040558 BAD.-WUERTT. LSA 08/18R81 BD01 BON EUR NCA XFRA ES0340609199 CAIXABANK 13-18 BD01 BON EUR NCA XFRA US26442UAD63 DUKE ENERGY PROGR.2020FLR BD01 BON USD NCA XFRA US748148RT21 QUEBEC PROV. 08/18 BD01 BON USD NCA XFRA USU46009AE35 IRON MOUNTAIN INC. 17/28 BD01 BON USD NCA XFRA XS0168054673 UNIT.UTIL.W. 03/18 MTN BD01 BON GBP NCA XFRA XS0168222056 SPARK FINANCE 03/18 MTN BD01 BON GBP NCA B4M2 XFRA XS0853250271 SPBK 1 SR-BK 12/18 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4M97 LB.HESS.THR.CARRARA05J/15 BD02 BON EUR NCA NCBT XFRA US06051GFR56 BK OF AMER.CORP 2018 MTN BD02 BON USD NCA LLQF XFRA US53944VAF67 LLOYDS BANK 15/18 FLR BD02 BON USD NCA LLQJ XFRA US53944VAG41 LLOYDS BANK 15/18 BD02 BON USD NCA XFRA USQ98229AD13 WOODSIDE FIN. 09/19 REGS BD02 BON USD NCA XFRA USU93008AA57 VPI ESCROW C. 12/20 REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS0428147093 SHELL INTL FIN. 09/18 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS0910894756 YUEXIU PPTY 13/18 MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS0931144009 OP YRITYSPANKKI 13/18 MTN BD02 BON EUR N