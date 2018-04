The following instruments on XETRA do have their last trading day on09.04.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am09.04.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A1ELSN0 NIEDERS.SCH.A.10/18 A536 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A1R06Q5 BERLIN, LAND LSA13/18A404 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB0QA1 LB.HESS.-THR.IS0511B/2012 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB0QB9 LB.HESS.-THR. 12/18 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB0N917 LBBW LXS SYNTHIA 12/18 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB0P862 LBBW TKA SOLV STZ 12/18 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB0P9R7 LBBW LHA SOLV STZ 12/18 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB0P9W7 LBBW BTG SYNTHIA 12/18 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB0PL16 LBBW ALV SYNT STZ 12/18 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB0PL40 LBBW GEC SYNTHIA 12/18 BD00 BON EUR NCA XFRA USG6710EAK67 ODEBRECHT FIN. 12/22 REGS BD00 BON USD NCA XFRA DE000HSH3XZ5 HSH NORDBANK SZR II 12/18 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB0P8N8 LBBW DAI SYNT STZ 12/18 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB0PL24 LBBW DAI SYNT STZ 12/18 BD01 BON EUR NCA XFRA USP9037HAK97 OI S.A. 09/19 BD01 BON USD NCA XFRA USU11016AA75 BRINKS 17/27 REGS BD01 BON USD NCA XFRA DE000LB00MT5 LBBW SIE BOAP CALL 15/24 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000LB0N4V2 LBBW DAI SYNT STZ 12/18 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000LB0N4W0 LBBW LHA SOLVEO 12/18 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000LB0N4X8 LBBW AIR SYNTHIA 12/18 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000LB0N4Y6 LBBW IGY SYNT STZ 12/18 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000LB0N4Z3 LBBW VOW3 SYNTHIA 12/18 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000LB0N909 LBBW DAI SYNT STZ 12/18 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000LB0N9Y5 LBBW ALV SYNT STZ 12/18 BD02 BON EUR N