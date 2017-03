The following instruments on XETRA do have their last trading day on09.03.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am09.03.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT0000152723 IMMO-BANK 04-18 CV 8 BD00 BON EUR NCA XFRA AT0000186424 IMMO-BANK 05-18 CV 1 BD00 BON EUR NCA XFRA AT0000186432 IMMO-BANK 05-18 2CV FLR BD00 BON EUR NCA XFRA CA136765AC88 CANAD.WESTERN BK 2022 FLR BD00 BON CAD NCA XFRA US125896BC31 CMS ENERGY 2019 BD00 BON USD NCA ZZMH XFRA DE000CB83HX2 COBA LT2 NACHRANG II12/17 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DB7XHT5 DT.BANK MTN 14/17 BD01 BON EUR NCA XFRA US17275RAK86 CISCO SYSTEMS 2017 BD01 BON USD NCA XFRA US726505AK63 FREEP.MCMOR.COP.+GLD 2021 BD01 BON USD NCA XFRA XS0757032445 DOHA FINANCE 12/17 MTN BD01 BON USD NCA XFRA DE000HSH3S94 HSH NH ZINSSTUFEN 5/2011 BD02 BON EUR NCA DKGJ XFRA DE000A2BPMY5 DT.KONSUM REIT-AG JGE EQ00 EQU EUR Y