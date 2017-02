The following instruments on XETRA do have their last trading day on09.02.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am09.02.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT0000A0T879 ERSTE GP BNK 12-17 FLRMTN BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HSH2H15 HSH NORDBANK IS. 07/17 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HSH2H23 HSH NORDBANK IS. 07/17 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NLB66X6 NORDLB 2 PHASEN-BD. 09/12 BD01 BON EUR NCA XFRA ES0214977144 BANKIA 07-17 BD01 BON EUR NCA XFRA FR0011149947 VALLOUREC 11/17 BD01 BON EUR NCA XFRA NL0000066025 ABN AMRO 97-17 BKBR BD01 BON NLG NCA XFRA US06050TLT78 BK OF AMER.NA 2017 MTN BD01 BON USD NCA BUKA XFRA US111021AJ09 BRIT. TELECOMM. 14/17 BD01 BON USD NCA XFRA US427028AA35 CDA 12/17 BD01 BON USD NCA XFRA XS0142963445 GOLDM.S.GRP 02/17 MTN BD01 BON GBP NCA XFRA XS0745985878 HENDERSON LAND 12/17 BD01 BON USD NCA XFRA XS0746259323 PGNIG FIN. 12/17 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS0287135684 MORGAN STANLEY 07/17 BD02 BON GBP NCA DKDN XFRA LU0140354605 DEKA-EUROFLEX PLUS TF FD00 EQU EUR NCA DEDX XFRA LU0268059614 DEKA-LIQUIDITAETSPLAN TF FD00 EQU EUR N