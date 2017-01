The following instruments on XETRA do have their last trading day on09.01.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am09.01.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT0000342696 VIENNA INS.GRP 05-22 FLR BD00 BON EUR NCA XFRA AT0000342704 VIENNA INS.GRP 05-UND FLR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB2M76 BAY.LDSBK.IS 13/17 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB8CN3 BAY.LDSBK. EUROPAKUPON G. BD00 BON EUR NCA HIBH XFRA DE000DXA1MV5 DEX.KOMM.DEU.MTN.OPF 1603 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB00CQ2 LBBW HEI BOA CALL 14/21 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB00CR0 LBBW LXS BOA CALL 14/21 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB00CS8 LBBW MEO BOA CALL 14/21 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LBW7NZ1 LBBW OPF.1131 BD00 BON EUR NCA R86G XFRA FR0012447068 RCI BANQUE 15-17 FLR MTN BD00 BON EUR NCA CWWG XFRA XS0729014281 COMMONW.BK AUSTR.12/17MTN BD00 BON EUR NCA XFRA XS0729662014 B.N.G. 12/17 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA CA1350Z7XV13 CANADA 16/12.01.17 ZO BD01 BON CAD NCA XFRA DE000BLB1EZ8 BAY.LDSBK.IS.S.31251 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1KFV7 DZ BANK CLN E.8818 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB0CXZ8 LBBW GM-FLOATER 01/17 BD01 BON EUR NCA BN6D XFRA FR0010843375 BNP PAR.H.L.SFH 10/17 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA FR0010989111 APRR 11/17 BD01 BON EUR NCA XFRA US05947LAN82 BCO BRADESCO(KY) 12/17MTN BD01 BON USD NCA XFRA US064159AM82 BK NOVA SCOTIA 12/17 BD01 BON USD NCA XFRA US101137AD98 BOSTON SCIENTIFIC 2017 BD01 BON USD NCA XFRA US89233P5S11 TOYOTA MOTOR CRD 2017 MTN BD01 BON USD NCA XFRA US912796KC24 US TREASURY BILL 01/12/17 BD01 BON USD NCA IZ2N XFRA XS1165585305 ING BK NV 15/17 FLR MTN BD01 BON EUR N