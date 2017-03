The following instruments on XETRA do have their last trading day on08.03.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am08.03.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AU3CB0219335 BCO SANT.CHILE 14-17 BD00 BON AUD NCA XFRA DE000A1MLSC6 HASPA IS.R.614 VAR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BC0BY65 BARC 10/17 FLR MTN BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NLB6774 NORDLB IS.S.1538 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000RLP0652 RHEINL.PF.SCHATZ.15/17VAR BD01 BON USD NCA XFRA FR0011781756 CAISSE D DEPOTS E.C.14-17 BD01 BON USD NCA GZFY XFRA FR0012602746 ENGIE 15/17 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA US2027A1GZ40 COMMONW.BK AUSTR.14/17FLR BD01 BON USD NCA 9BCA XFRA USY711AQAA43 BERAU COAL ENERGY 12/17 BD01 BON USD NCA XFRA XS0755979753 DEV.BK JAPAN 12/17 MTN BD01 BON USD NCA MANF XFRA XS0756457833 MAN SE.MTN 12/17 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HSH32Z7 HSH NORDBANK MZ C11 12/17 BD02 BON EUR NCA XFRA US20271RAE09 COMMW.BK(NY) 14/17 BD02 BON USD NCA 8P1F XFRA XS0492548812 PALLADIUM S1 OTTO10/17FLR BD02 BON EUR NCA XFRA XS1043856308 ASB FIN.(LDN) 14/17 FLR BD02 BON GBP NCA XFRA XS1137260086 PRIMECITY INVEST.14/19 CV BD02 BON EUR NCA GFKV XFRA DE000A2DAMW7 GFK SE Z.VERK. EQ00 EQU EUR Y