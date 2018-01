The following instruments on XETRA do have their last trading day on08.01.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am08.01.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000DUS10R2 DUESSELD.HYP.OEPF. VAR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1HRU0 DZ BANK IS.7109VAR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1JQM5 DZ BANK IS.A167 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HSH5XS5 HSH NORDBANK IS 16/18 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB0Q9A2 LBBW IHS FLOATER 13/18 BD00 BON EUR NCA XFRA US06051GET22 BANK AMERI. 2018 BD00 BON USD NCA XFRA XS0873248420 BQUE F.C.MTL 13/18 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA AT0000A0VL62 ERSTE GP BNK AG 12-18 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3F89 LB.HESS.-THR.IS. 12/18 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB0KWG3 LBBW INFLATIONS-ANL 12/18 BD01 BON EUR NCA XFRA XS0803231827 EI SUKUK CO. 12/18 MTN BD01 BON USD NCA CEXJ XFRA XS1028946348 CEMEX S.A.B. 14/22 REGS BD01 BON EUR NCA XFRA US912796ML05 US TREASURY BILL 01/11/18 BD02 BON USD NCA XFRA USG03999AA07 ANTON OILF.SVCS GRP.13/18 BD02 BON USD NCA SBYB XFRA USU83574AB69 SOTHEBY'S 12/22 REGS BD02 BON USD NCA IZ2Q XFRA XS0576072622 ING BK NV 11/18 MTN BD02 BON EUR N