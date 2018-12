The following instruments on XETRA do have their last trading day on07.12.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am07.12.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT0000A10CH5 ERSTE GP BNK AG 13-18 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA CH0027972139 ST.GALL.KTBK 06-18 BD00 BON CHF NCA XFRA CH0035613691 PFBK SCHW.HYP. 07-18 430 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000A0AD962 AAREAL BANK OE.PF.08/18 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A12UFX9 IKB DT.IND.BK.MTN 15/18 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A1A6TT0 SACHSEN-ANH.LS.A. 12/18 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A1X3GS9 1+1 DRILLISCH WLD.13/18 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB1FC4 BAY.LDSBK.OPF.R.20331 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BRL2480 NORDLB OPF.S.48 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2K75 LB.HESS.THR. IHS 16/25 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LBW2J93 LBBW IS.R.915 BD00 BON EUR NCA XFRA US05574LTX63 BNP PARIBAS/US 2018 MTN BD00 BON USD NCA XFRA XS0718526790 LINDE FIN. 11/18 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA XS0173603969 CITIGROUP INC. 03/18 MTN BD01 BON GBP NCA SHFB XFRA DE000A2NBP07 SNP SCHNEID.-NEUREIT. BZR EQ00 EQU EUR Y