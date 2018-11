The following instruments on XETRA do have their last trading day on07.11.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am07.11.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000HSH6J68 HSH NORDBANK GMZ 5 17/18 BD00 BON EUR NCA XFRA US822582BM30 SHELL INTL FIN. 15/18 BD00 BON USD NCA XFRA XS0396579459 EIB EUR.INV.BK 08/18 MTN BD00 BON TRY NCA XFRA XS0991743310 PROSPEROUS RAY 13/18 BD00 BON USD NCA XFRA DE000CZ43Y24 COBA IS.315 VAR BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HSH5YS3 HSH NORDBANK ZS 13 16/18 BD01 BON EUR NCA CAJC XFRA FR0010893396 CASINO 10/18 BD01 BON EUR NCA XFRA US02209SAD53 ALTRIA GROUP 08/18 BD01 BON USD NCA BACW XFRA USU9221ABK35 VERIZON COMM 18/28 REGS BD01 BON USD NCA XFRA DE000HLB1KY2 LB.HESS.THR.CARRARA11F/14 BD02 BON EUR NCA XFRA US822582BN13 SHELL INTL FIN. 15/18 FLR BD02 BON USD NCA XFRA XS0559237952 LIBANON 10/18 MTN BD02 BON USD NCA 0DYJ XFRA XS0992304369 DNB BOLIGKRED. 13/18 MTN BD02 BON EUR NCA 6SAF XFRA XS1320110791 SPAREBK 1 BOLIG.15/18 MTN BD02 BON EUR N