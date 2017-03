The following instruments on XETRA do have their last trading day on07.03.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am07.03.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0110118566 KRAFTW.LINTH-LIM. 10-17 BD00 BON CHF NCA BS49 XFRA DE0001137495 BUND SCHATZANW. 15/17 BD00 BON EUR YCA W9OB XFRA DE000A1C93H4 OTTO GCKG ANL.10/17 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3AM4 LB.HESS.THR.CARRARA03M/16 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HSH4X47 HSH NORDBANK FZ 5 15/17 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NRW2YN5 LAND NRW SCH.R.968VAR BD01 BON EUR NCA 7B8C XFRA FR0012601342 BPCE S.A. 15/17 FLR MTN BD01 BON EUR NCA XFRA US29268BAC54 ENEL FIN.INTL 2037 144A BD01 BON USD NCA XFRA US428303AJ06 HEXION/HEX.NO.SCO.F.10/18 BD01 BON USD NCA BTYD XFRA USJ0423YBL77 BK TOKYO-MITS.UFJ 14/17 BD01 BON USD NCA XFRA USJ0423YBM50 BK TOK.-MITS.UFJ 14/17FLR BD01 BON USD NCA XFRA USU2339CBH08 DAIMLER FIN.N.A. 14/17FLR BD01 BON USD NCA XFRA USU2339CBJ63 DAIMLER FIN.N.A.14/17REGS BD01 BON USD NCA XFRA XS0590935507 SWED.EXP. CRED. 11/17 MTN BD01 BON BRL NCA XFRA XS0493543986 A.N.Z. BKG GRP 10/17 MTN BD02 BON EUR NCA S4NF XFRA XS0493713902 DE VOLKSBK NV 10/17 MTN BD02 BON EUR NCA MKNA XFRA XS0987076899 SEMICOND.MAN.INTL 13/18CV BD02 BON USD NCA XFRA XS1043167433 BASF FLR MTN 14/17 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1043499786 NEDERLD 14/17 FLR MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1044486667 WESTPAC SEC.NZ 14/17 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1288967166 SCANIA CV 15/17 FLR MTN BD02 BON EUR NCA 3G71 XFRA AU000000AOQ0 AFRICA.PETROLEUM CORP.LTD EQ00 EQU EUR NCA 3PP1 XFRA CA4872832023 KEEK INC. EQ00 EQU EUR NCA VT5A XFRA FR0011505163 VALTECH EQ00 EQU EUR Y