The following instruments on XETRA do have their last trading day on07.02.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am07.02.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT0000163423 IMMO-BANK 98-18 CV FLR 1 BD00 BON ATS NCA XFRA CA459200GY10 INTL BUS. MACH. 2017 BD00 BON CAD NCA XFRA CH0049727685 ALPIQ HOLDING 09-17 BD00 BON CHF NCA XFRA CH0122484493 SCHWYZER KANTONALBK 11-17 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000A0LDLS8 WL BANK AG PF.R229 BD00 BON EUR NCA HESP XFRA DE000A1KRA83 HESSEN SCHA.12/17 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB1BA7 BAY.LDSBK.IS.S.31128 VAR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0BXW6 DEKABANK DGZ IHS.S.7177 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB0KKW5 LBBW STUFENZINS 12/17 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NRW0D85 LAND NRW SCH.R.1179VAR BD01 BON EUR NCA AMCA XFRA US012725AB30 ALBEMARLE 14/19 BD01 BON USD NCA XFRA US05565QCV86 BP CAP.MKTS 2017 FLR BD01 BON USD NCA XFRA NZWNZD0217L8 WESTPAC BKG 2017 BD02 BON NZD NCA XFRA US58933YAN58 MERCK CO. 2017 FLR BD02 BON USD NCA XFRA US591709AL49 T-MOBILE USA 2020 BD02 BON USD NCA CS3A XFRA XS0486241382 CLOSE BROTH. GRP 10/17 BD02 BON GBP NCA OUV1 XFRA XS0742395287 AFRICAN MINERALS 12/17 CV BD02 BON USD NCA XFRA XS1183195830 KRED.F.WIED.15/17 MTN IR BD02 BON INR NCA AAL2 XFRA LU0300834669 ALKEN FD-SM.CAP EUR. R FD00 EQU EUR N