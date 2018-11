The following instruments on XETRA do have their last trading day on06.11.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am06.11.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A1R0SM1 HASPA IS.R.641 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A1RE4K0 AAREAL BANK MTN S.192 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4AQ3 LB.HESS.THR.CARRARA11I/16 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB6E02 NORDLB OPF.S.1363 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA US29874QCQ55 EUR. BK REC.DEV.14/18 MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS1136406268 3M CO. 14/18 FLR MTN F BD02 BON EUR N