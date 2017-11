The following instruments on XETRA do have their last trading day on06.11.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am06.11.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0106596916 COMMONW.BK AUSTR.09-17MTN BD00 BON CHF NCA XFRA DE000DZ1JVK9 DZ BANK CLN E.8428 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2BF8 LB.HESS.-THR.IS.11/2011 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HSH3SD2 HSH NORDBANK IS 11/17 BD00 BON EUR NCA TKLA XFRA XS0908516080 TAKKO LUX.2 13/19 REGS BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB0SR1 LB.HESS.-THR. GMF11B/12 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB0JLZ8 LBBW GM-SPRINTER 11/17 BD01 BON EUR NCA DNQE XFRA US85771PAT93 STATOIL ASA 14/17 BD01 BON USD NCA XFRA US85771PAU66 STATOIL ASA 14/17 FLR BD01 BON USD NCA XFRA US91086QAY44 MEXICO 10/20 MTN BD01 BON USD NCA XFRA XS0853036860 HRVATSKA ELEKTROPRI.12/17 BD01 BON USD NCA XFRA US166764BC34 CHEVRON 15/17 BD02 BON USD NCA XFRA US718172BN84 PHILIP MORRIS INTL 14/17 BD02 BON USD NCA TRAD XFRA US89352HAQ20 TRANSCDA P.L. 15/17 BD02 BON USD NCA XFRA US912796KX60 US TREASURY BILL 11/09/17 BD02 BON USD NCA XFRA XS0853247996 SWED.EXP.CRED. 12/17 FLR BD02 BON USD NCA IGZ XFRA GB0009303123 IMAGINATION TECH. LS-,10 EQ00 EQU EUR N