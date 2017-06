The following instruments on XETRA do have their last trading day on06.06.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am06.06.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA CLRA XFRA CH0130164418 CLARIANT 11-17 BD00 BON CHF NCA ZUXP XFRA DE000DB7XQP4 DT.BANK MTH 13/17 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1H364 DZ BANK IS.E.7535 VAR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HSH4QE2 HSH NORDBANK IS 14/17 BD00 BON EUR NCA XFRA US06417GKP27 BK NOVA S(HOU) 16/17 FLR BD01 BON USD NCA XFRA US30161NAG60 EXELON CORP. 15/17 BD01 BON USD NCA XFRA US313379FW49 FED. HOME LN BKS 2017 BD01 BON USD NCA XFRA XS1505105970 GOLDM.S.INTL 17/20 MTN BD01 BON ZAR NCA XFRA US14912L6K24 CATERP.FIN.SER. 2017FLR H BD02 BON USD NCA XFRA US92343VCD47 VERIZON COMM 14/17 FLR BD02 BON USD N