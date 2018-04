The following instruments on XETRA do have their last trading day on06.04.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am06.04.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0032637719 NORDIC INV.BK 09-18MTN BD00 BON CHF NCA XFRA CH0196124355 LITAUEN 12/18 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000A0Z1Q31 HESSEN SCHA.11/18 S.1107 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A1E8K74 STADT HAMBURG LSA 11/18 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A1RQCW6 HESSEN SCHA.16/18 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BP721Z9 BNP PARIBAS ANL.13/18 ND BD00 BON NZD NCA XFRA US931142DF70 WALMART 13/18 BD01 BON USD NCA XFRA US368287AE82 GAZ CAPITAL 2018 MTN 144A BD02 BON USD NCA H6PA XFRA USU2443LAD39 H + E EQUIPMENT SVCS17/25 BD02 BON USD NCA XFRA XS0357281558 GAZ CAPITAL 08/18MTN REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS0357891208 UBS AG LONDON 08/18 MTN BD02 BON GBP N