The following instruments on XETRA do have their last trading day on05.07.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am05.07.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0123555424 ABN AMRO 11/18 MTN BD00 BON CHF NCA XFRA DE000A1RET31 KRED.F.WIED.12/18 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1JAR8 DZ BANK IS.A267 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1KA19 DZ BANK CLN E.8754 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1KA50 DZ BANK CLN E.8758 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1KG96 DZ BANK CLN E.8866 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB1146 LB.HESS.THR.CARRARA04E/15 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HSH4NV3 HSH NORDBANK ZS 3 14/18 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DZ9U9K2 DZ BANK IS.A40 VAR BD01 BON EUR NCA XFRA FR0010000448 SNCF MOBILITES 03/18 MTN BD01 BON EUR NCA GZFA XFRA FR0011531714 ENGIE 13/UND.FLR BD01 BON EUR NCA XFRA US117043AG45 BRUNSWICK 2027 BD01 BON USD NCA XFRA US92343VAW46 VERIZON COMM 11/41 BD01 BON USD NCA DAIK XFRA XS0949742323 DAIMLER AG.MTN 13/18 BD01 BON NOK NCA XFRA DE000DZ1JYH9 DZ BANK CLN E.8528 BD02 BON EUR NCA XFRA USU31434AE08 FMC US FIN.II 14/24 REGS BD02 BON USD N