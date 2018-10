The following instruments on XETRA do have their last trading day on04.10.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am04.10.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000LB0SN29 LBBW DAI SYNTHIA 13/18 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000LB0SN45 LBBW SO DAI SYNTHIA 13/18 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000LB0WU08 LBBW LXS BOANL SZ P14/18 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000LB0WU16 LBBW TKA BOA SZ 14/18 BD02 BON EUR NCA MOOC XFRA US61166WAN11 MONSANTO 14/34 BD02 BON USD NCA NRAA XFRA US629377BW10 NRG ENERGY INC. 14/22 BD02 BON USD NCA XFRA XS1301300114 CHINA DEV.BK 15/18 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1302788416 KOMMUN.SVER.15/18MTN REGS BD02 BON USD NCA AZL XFRA CA03852X1006 ARALEZ PHARMACEUT. EQ00 EQU EUR NCA TDLN XFRA GB0009583252 THREADN.INVT.-PAN EU.RAEO FD00 EQU EUR NCA TDL7 XFRA GB00B0PHJR59 THREADN.INVT.-PA.E.S.IAEO FD00 EQU EUR NCA TDL2 XFRA GB00B0PHJS66 THREADN.INVT.-PA.E.S.RAEO FD00 EQU EUR NCA WXUD XFRA GB00B1324292 THR.S.I.-P.EO EQ.D. RAEO FD00 EQU EUR NCA IUVJ XFRA IE0003561788 IFS 2-INVESCO GL HI.INC.A FD00 EQU EUR NCA IUV5 XFRA IE0003702192 IFS2-INVESCO BD A FD00 EQU EUR NCA VUB1 XFRA IE0030382794 IFS-INVESCO UK EQUITY A FD00 EQU EUR N