The following instruments on XETRA do have their last trading day on04.03.2019Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am04.03.2019TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A1C9574 DB PRIV.FIRMENK.HPF 12/19 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HSH41F0 HSH NORDBANK SZ V 15/22 BD00 BON EUR NCA XFRA FR0013113099 CADES 16/19 MTN BD00 BON GBP NCA XFRA GB00B39R3F84 TREASURY STK 2019 BD01 BON GBP NCA C5SA XFRA US124857AL72 CBS CORP. 14/19 BD01 BON USD NCA XFRA XS0754290459 STORA ENSO 12/19 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS1346130419 CEB 16/19 MTN BD01 BON GBP NCA MF1B XFRA XS1346648279 MUNICIPAL. FIN. 16/19 MTN BD01 BON GBP NCA XFRA XS1576836321 FMS WERTMGMT MTN 17/19 DL BD01 BON USD NCA XFRA DE000HLB5LK0 LB.HESS.THR.CARRARA03H/18 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000HSH4F23 HSH NORDBANK MIM 19 13/19 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000LB0WUX7 LBBW STUFENZINS 14/19 BD02 BON EUR NCA XFRA XS0302736219 EIB EUR.INV.BK 07/19 MTN BD02 BON GBP NCA NO2A XFRA XS1353178376 NORDIC INV.BK 16/19 MTN BD02 BON GBP NCA XFRA XS1354476175 BNG BK 16/19 MTN BD02 BON GBP NCA GE8 XFRA AU000000GXL9 GREENCROSS LTD EQ00 EQU EUR NCA NWCA XFRA NO0010842990 NORWEGIAN AIR SHUT.-ANR.- EQ00 EQU EUR N