The following instruments on XETRA do have their last trading day on03.07.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am03.07.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AU3CB0176485 SYDNEY AIRPORT FIN. 2018 BD00 BON AUD NCA H9YB XFRA DE000A11QHZ0 HANSEYACHT AG 14/19 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BRL3116 NORDLB OPF.S.111 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LBB3890 LBB PF.S.459 BD00 BON EUR NCA XFRA XS1442286008 REPSOL INTL F.16/18MTNFLR BD00 BON EUR NCA XFRA DE0005201339 LBB OPF.S.667 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB0M6W6 LBBW STUFENZINS 12/18 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB0M6U0 LBBW GM-FLOATER 12/18 BD02 BON EUR NCA XFRA US502413AZ05 L3 TECHS 2020 BD02 BON USD NCA QCIJ XFRA US747525AN39 QUALCOMM 17/19 FLR BD02 BON USD NCA QCIH XFRA US747525AQ69 QUALCOMM 17/20 FLR BD02 BON USD N