The following instruments on XETRA do have their last trading day on03.04.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am03.04.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000HLB4M71 LB.HESS.THR.CARRARA05I/15 BD00 BON EUR NCA XFRA US718337AE88 KONINKL. PHILIPS 96/26 BD00 BON USD NCA XFRA US912796KQ10 US TREASURY BILL 04/06/17 BD00 BON USD NCA XFRA CA1350Z7X821 CANADA 16/06.04.17 ZO BD01 BON CAD NCA XFRA DE000LB0KXQ0 LBBW ALV SYNTHIA 12/17 BD01 BON EUR NCA BSDM XFRA ES0413900210 BCO SANTANDER 10/17 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HSH3XY8 HSH NORDBANK DK 1 12/17 BD02 BON EUR NCA XFRA US12505JAB98 CBL + ASSOC. 2024 BD02 BON USD NCA XFRA US912828WU04 US TREASURY 2024 BD02 BON USD NCA XFRA USU70493AE87 PEABODY ENERGY 15/22 REGS BD02 BON USD NCA HPQ1 XFRA XS1028947585 HP PELZER HOLD.14/21 REGS BD02 BON EUR NCA DB11 XFRA DE000A2AA253 DEUTSCHE BOERSE Z.UMT. EQ00 EQU EUR Y