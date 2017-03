The following instruments on XETRA do have their last trading day on03.03.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am03.03.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0109361821 SWED. EXP. CRED. 10/17MTN BD00 BON CHF NCA XFRA CH0149710771 KOREA NAT. OIL 12-17 BD00 BON CHF NCA HZ1E XFRA USU42314AJ05 KRAFT HEINZ F. 15/18 REGS BD00 BON USD NCA ZK8D XFRA DE000DB7XPU6 DT.BANK MTN 13/17 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HV2AFL7 UC-HVB IS1682 12/17 BD01 BON EUR NCA XFRA XS0754846235 DNB BANK 12/22 FLR MTN BD01 BON EUR NCA XFRA CA683234YX06 ONTARIO PROV. 2017 BD02 BON CAD NCA 0ODC XFRA FR0011215383 CAISSE D DEPOTS E.C.12-17 BD02 BON EUR NCA 2POA XFRA US737446AB06 POST HLDGS 2022 BD02 BON USD NCA XFRA XS0491922828 BNZ INTERNAT.FDG 10/17MTN BD02 BON EUR N