The following instruments on XETRA do have their last trading day on03.01.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am03.01.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0015221663 EIDGENOSSENSCHAFT 03-18 BD00 BON CHF NCA 0TLA XFRA DE000A19KKS5 THALOS IN.PL.C.IX 17/19 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BRL0286 NORDLB PF. 13/18 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB11R6 LB.HESS.THR.CARRARA04A/15 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HV2EAK2 UC-HVB 08/18VAR BD00 BON EUR NCA XFRA CA5901887J13 BANK OF AMERICA 2022 FLR BD01 BON CAD NCA XFRA DE000HV2AG89 UC-HVB IS1738 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NRW0BT4 LAND NRW SCH.R.1098 VAR BD01 BON EUR NCA REPR XFRA ES06735169B1 REPSOL S.A. -ANR.- EQ00 EQU EUR N