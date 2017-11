The following instruments on XETRA do have their last trading day on02.11.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am02.11.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AU3CB0201366 JPMORGAN CHASE 2017 BD00 BON AUD NCA XFRA AU3FN0017190 JPMORGAN CHASE 2017 FLR BD00 BON AUD NCA XFRA CH0105335498 INST.CRED.OFIC. 09-17 MTN BD00 BON CHF NCA XFRA DE000HSH2NN4 HSH NORDBANK IS 07/17 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HSH4Y04 HSH NORDBANK ZS 9 15/17 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HSH5XP1 HSH NORDBANK IS 16/17 BD00 BON EUR NCA XFRA AT0000A0X889 ERSTE GP BNK 12-17 FLR285 BD01 BON EUR NCA EA4E XFRA DE000EAA0K95 ERSTE ABW. MTN 12/17 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2BU7 LB.HESS.-THR.INFL.11B/11 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HSH3ZL0 HSH NORDBANK ZS 23 12/17 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB0P8R9 LBBW AD STUFENZINS 12/17 BD01 BON AUD NCA XFRA DE000LB0P8S7 LBBW NK STUFENZINS 12/17 BD01 BON NOK NCA XFRA DE000NLB1JH1 NORDLB KOMBIANL.TOPZINS1 BD02 BON EUR NCA BBU XFRA KYG1179M1078 BLOOMAGE BIOTECH. HD -,01 EQ01 EQU EUR NCA MAC2 XFRA SE0010469098 ARCAM AB -ANR.(2)- EQ01 EQU EUR NCA JYJP XFRA LU0289478959 JPM FDS-EU.STR.DI.A IN.EO FD00 EQU EUR NCA DLP7 XFRA LU0408576568 DELTA LL(L)-EUR.PARTIC.BC FD00 EQU EUR N