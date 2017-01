The following instruments on XETRA do have their last trading day on02.01.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am02.01.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000DB5DGB1 DT.BANK MTN 15/17 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DZ3QDD3 DZ BANK ITV.E.15061 BD00 BON EUR NCA XFRA XS0652911776 CARLSON WAGONL.12/19 REGS BD00 BON EUR NCA XFRA US858119AT71 STEEL DYNAMICS 2019 BD02 BON USD NCA XFRA US912796HV42 US TREASURY BILL 01/05/17 BD02 BON USD NCA 8P1N XFRA XS0535211774 PALLADIUM S1 10/17FLR MTN BD02 BON EUR NCA KU23 XFRA DE000A2BPXK1 KUKA AG Z.VERK. EQ00 EQU EUR Y