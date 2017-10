The following instruments on XETRA do have their last trading day on01.11.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am01.11.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0046354608 R.A.T.P. 08/17 MTN BD00 BON CHF NCA XFRA CH0225227021 LAUSANNE 13-17 FLR BD00 BON CHF NCA XFRA DE000A1C9533 DEUT.POSTBK.IS.VAR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A1R0SF5 NIEDERS.SCH.A.12/17 A569 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000CB8AKP4 COMMERZBANK 07/17 VAR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HSH5WT5 HSH NORDBANK IS 15/17 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NLB69A8 NORDLB IS.S.1718 BD00 BON EUR NCA ACRB XFRA FR0010784066 ACCOR 09/17 BD01 BON EUR NCA XFRA US05565QCC06 BP CAP.MKTS 12/17 BD01 BON USD NCA HLQH XFRA XS0851669050 LB.HESS.-THR. H247 12/17 BD01 BON EUR NCA 57TC XFRA XS0851683473 EIKA BOLIGKRED. 12/17 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LBW1ZG8 LBBW HAPPY END-ANL. 17 BD02 BON EUR NCA PPXB XFRA FR0010784082 KERING 09/17 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA US12803X2A85 CAIXA EC.FED. 12/17 REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS0441479804 PORT.TEL.INTL 09/17 MTN BD02 BON EUR NCA HJ36 XFRA DE0005321301 D+R BEST-OF-TWO OPTIMIX FD00 EQU EUR N