The following instruments on XETRA do have their last trading day on01.10.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am01.10.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000DZ1J3E1 DZ BANK IS.A312 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB01X5 LB.HESS.THR.CARRARA10B/13 BD00 BON EUR NCA 0EGJ XFRA EU000A1GSWT3 EU EUROP. UNION 11/18 MTN BD00 BON EUR NCA 0EGM XFRA EU000A1GV187 EU EUROP. UNION 11/18 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA US870297BU19 SWED.EXP.CRED.16/18 FLR BD00 BON USD NCA XFRA DE000HSH3149 HSH NORDBANK IS 12/18 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000BLB0S72 BAY.LDSBK.IS. VAR BD02 BON EUR NCA XFRA DE000LB0PAA1 LBBW GM-FLOATER 12/18 BD02 BON EUR NCA MHYH XFRA DE000MHB11J1 MUENCH.HYP.BK.MTN-OPF1633 BD02 BON EUR NCA 5P0G XFRA USN6945AAK36 PETROBRAS GBL FIN. 17/28 BD02 BON USD NCA IJ3A XFRA XS0834486796 INTU (JERSEY) 12/18 CV BD02 BON GBP NCA XFRA XS0974372467 DANSKE BK 13/23 FLR BD02 BON EUR N