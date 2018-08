The following instruments on XETRA do have their last trading day on31.08.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am31.08.2018ISIN NameCA3609291032 GAR LTDDE000A2GSRK6 TTL BETEIL.GRD. WDL 17/22DE0006229107 JENOPTIK AG O.N.USU2339CDJ46 DAIMLER FIN.N.A.18/28REGSUS0733132072 BE RESOURCES INC.US4447171020 HUGOTON ROYAL.T.(TEX.)SBIUS86800U1043 SUPER MICRO COMPUT.DL-,01