The following instruments on XETRA do have their last trading day on30.10.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am30.10.2018ISIN NameCA0809033057 BELVEDERE RES LTDCA11121A2074 BRIXTON ENERGY CORP.CA13000C1068 CALIBRE MINING CORP.CA7840531007 SCYTHIAN BIOSCIENCES CORPKYG411101002 GREKA DRILLING DL-,01US74005P1049 PRAXAIR INC. DL-,01