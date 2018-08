The following instruments on XETRA do have their last trading day on30.08.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am30.08.2018ISIN NameCA2435642004 DECLAN RESOURCESCA45845R2037 INTERCEPT ENERG.SVCS NEWCA6120422002 MONTANA EXPLORATION CORP.GB00B2987V85 RIGHTMOVE PLC LS -,01