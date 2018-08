The following instruments on XETRA do have their last trading day on29.08.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am29.08.2018ISIN NameAU000000BIG1 BIG UN LTDAU000000CDB1 CONDOR BLANCO MINES LTDAU000000MDL9 MINERAL DEPOSITSCA5263674049 LEO RESOURCES INC. O.N.DE000A1ZJZB9 3W POWER S.A. 14/19 MODE000A1Z9U50 3W POWER S.A. 15/20 MOJP3382400004 NEW JAPAN RADIO CO. LTD.